México Major Premier Pádel 2025: Horario y dónde ver EN VIVO las Semifinales del torneo en Acapulco , HOY sábado 29 de noviembre

Este sábado se disputan en la ARENA GNP las Semifinales del Premier Pádel Acapulco 2025, de la rama femenil y varonil. Cuatro partidos que prometen levantar de sus asientos a los expectantes del recinto padelistico.

Aquí te contamos por dónde puedes sintonizar los compromisos y los horarios de la ronda previa a la gran Final del torneo.

¿Cuándo y dónde ver el Premier Pádel de Acapulco?

A las 14:00 horas, horario del Centro de México, la pareja número uno del mundo, Delfi Brea/Gemma Triay enfrentan a Bea Caldera/Carmen Goenaga. En seguida, en el varonil, Leo Augsburger/Juan Lebrón (#5) vs Ale Galán/Fede Chingotto (#2) esta última pareja ha mostrado tener todo el apoyo de los asistentes mexicanos.

Del otro lado, no antes de las 7:00 pm, Claudia Jensen/Alejandra Alonso (#3) se verán las caras con Bea González/Claudia Fernández (#6).

Para finalizar la jornada, Arturo Coello y Agustín Tapia, la pareja mejor rankeada en el mundo, buscarán el pase a la final ante los españoles Jon Sanz y Francisco Navarro.

Cabe destacar que todos los competidores son españoles y argentinos, y pese a eso, la afición tricolor se ha mostrado entusiasmada y dispuesta a apoyar el buen nivel de los jugadores extranjeros.

