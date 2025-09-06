México empate sin goles con Japón; estos son los mejores MEMES del juego

Javier Aguirre y sus dirigidos no pudieron vencer al cuadro japonés, que lució inmensamente mejor que ellos durante los 90 minutos del juego. México careció de futbol para hacerle frente a la gran presión y velocidad con la que jugó Japón, por lo que se firmó un 0-0 que provocó grandes reacciones en redes sociales.

La afición esperaba más del conjunto nacional, pero desde que vio la alineación del juego comenzó a expresar su sentir en redes, señalando al Vasco por seguir dándole lugar a jugadores como Jorge Sánchez, Roberto Alvarado y otros más.

México mostró nula reacción ante el gran juego de los nipones, una razón más que molestó a los internautas. Japón estuvo muy cerca de romper el empate, pero la defensa mexicana más los reflejos de Ángel Malagón evitaron la caída de su marco.

Para la mala suerte de la selección, Edson Álvarez no logró terminar el juego por una lesión en la pierna derecha, ocasionando que saliera de cambio para darle su lugar a Erik Lira.

Una manera de sobrellevar el sufrimiento provocado por el horripilante juego de México, fue con los memes de los usuarios en redes sociales, que divirtieron a más de uno.

Los mejores MEMES del México vs Japón

Que feo juegan 😴 pic.twitter.com/zkqzGGxTT5 — Jaír | 16 🏆🦅 (@JairAguila7) September 7, 2025

La vida del cabron que no vio esta mamada de partido: pic.twitter.com/RleSpMqdhq — AlexisVegaGOAT🐐 (@rojo_cuna) September 7, 2025

La cagada de JORGE SANCHEZ titular ante Japón. Y Huescas nuestro mejor lateral derecho es bancapic.twitter.com/mERZ5LQGG6 — JOHANISMO-VZ (@JOHANISMO_MEX5) September 7, 2025

Yo viendo a Germán Berterame, Chucky Lozano y Jorge Sánchez en la Selección Mexicana después de que el Vasco Aguirre dijo que no regalaba nada



pic.twitter.com/s2Z5q6Qk7o — Roberto Haz (@tudimebeto) September 7, 2025

Cualquier partido amistoso de la selección mexicana en Estados Unidospic.twitter.com/tSIJfUYUro — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) September 7, 2025

Pertido México contra Japón be like pic.twitter.com/xOT13oBItq — SJAzcarate (@AzcarateSj) September 7, 2025