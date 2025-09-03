El fin de semana, se llevó a cabo la edición 41 del Congreso Internacional de Natación y Fitness nelsonvargas, evento que sirvió como espacio de exhibición académica y formación para Wayne Pollock, presidente de la Asociación Internacional de Escuelas de Natación, quien analizó la capacidad de nuestro país para recibir el Congreso Mundial.

En la diversidad e innovación que se desea implementar, este año se contó con importantes expertos en diferentes áreas del conocimiento que involucran el deporte. Una de ellas fue Gisela Morales (Guatemala), nadadora olímpica con dos participaciones: Atenas 2004 y Beijing 2008, conferencista que logró un alto impacto en Pollock, al ver —de primera mano— que los temas involucrados son de alto impacto e impartidos por expertos.

Ginny Ferguson (Estados Unidos) fue otra de las ponentes presentes y de las que se encuentran apoyando esta solicitud. Ferguson se ocupó, durante el Congreso, de impartir sus conocimientos en el desarrollo técnico de los cuatro estilos, desde las habilidades básicas hasta la alberca de entrenamiento y las estrategias para el desarrollo de los nadadores independientes de uno a cuatro años. Y se añadió a la solicitud.

También hicieron presencia Sergio Chávez, un importante líder de la natación nacional y presidente de la Organización Mexicana de Educación Espacial Acuática (OMEEA), así como el profesor Nelson Vargas, exdirector de la Conade y presidente del Consejo Directivo de acuática nelsonvargas. Ellos lideraron un significativo proyecto que fue presentado a Pollock, solicitando la sede (para finales de 2026 o principios de 2027) del Congreso Mundial de Escuelas de Natación.