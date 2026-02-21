Memes reaccionan a victoria de Cruz Azul sobre Chivas

Cruz Azul consiguió lo que otros seis equipos no pudieron: vencer a las Chivas. La victoria de 2-1 sobre el cuadro rojiblanco significó el fin del invicto perfecto del Guadalajara.

El Estadio Cuauhtémoc fue testigo de la caída del todavía líder del Clausura 2026. En la casa temporal del equipo cementero, un gran número de chivistas se dieron cita para alentar a su escuadra con la esperanza de verlos ganar.

Este encuentro tuvo grandes emociones, fue muy dinámico y cada equipo tuvo varias ocasiones de peligro que pusieron a temblar a la defensa rival. Chivas se vio mejor durante el segundo tiempo, pero les pasó factura el no aprovechar las oportunidades frente al arco, así como su mala marca a balón parado.

Nicolás Larcamón y sus dirigidos lograron una gran victoria, ya que con este resultado se pusieron a dos puntos del Rebaño en la pelea por el liderato.

Ante este increíble encuentro y al gran resultado celeste, las redes sociales hicieron de las suyas para burlarse de la derrota a Chivas o, también, para lamentar la caída del equipo rojiblanco.

Los mejores MEMES del Cruz Azul vs Chivas

Los que vimos el Chivas vs Cruz Azul



pic.twitter.com/T15mpOE0Um — (fan) 𝐌𝐢𝐤𝐞. (@BlueCFM_) February 22, 2026

Perdimos pero seguimos siendo líderes. pic.twitter.com/PawyMGWINa — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) February 22, 2026

Perdieron el invicto esos pendejos, y ese cruz azul me gusta para que el @ClubAmerica 🦅 lo elimine en semifinales.



Y cantele mi piojo alvarado. pic.twitter.com/UnY2zikRqP — Ante (@HazFabio) February 22, 2026

- Charly eterno padre de las chiBas ✅

- 7 victorias en 8 partidos ✅

- Bailamos al campeón de las 6 jornadas ✅

- Estafamos a Pumas, Chivas, América y al Porto ✅



El doblete es inminente 🔜🏆🏆pic.twitter.com/Wden6HDjJM — 𝐃𝐢𝐞𝐠𝐨. (@zoksiin) February 22, 2026

Un chivas-cruz azul de jornada 7: pic.twitter.com/WntVV6vutK — Jorge Guardado Gonzalez🐜 (@jorgeesgenial_) February 22, 2026

Camberos lleva un año borrado y sigue siendo una joya pic.twitter.com/JnxLvXo6G0 — Gael 🇫🇷 (@Gael14206) February 22, 2026

El gran oso gonzález fallando pases de trámite pero hey, es el pirlo mexicano y está prohibido criticarlo pic.twitter.com/SBIQ0KYfto — Chiva Brother 🐐🇫🇷 (@AngelElChivo_) February 22, 2026

Los de Cruz Azul se burlaban que Chivas compró a Sepúlveda y les acaba de meter gol



pic.twitter.com/9zvq8ngvXj — (fan) 𝐌𝐢𝐤𝐞. (@BlueCFM_) February 22, 2026

Los therian y el costal de cemento, la mejor afición es la cementera. pic.twitter.com/1pgyL1Eob9 — Emanuel (@Emazulino9) February 22, 2026

Charly Rodríguez cada que juega contra Chivas.



pic.twitter.com/HmwcQmg2bR — Arrieta (José Madero's Version) (@Arrieta1609) February 22, 2026

El primer tiempo del Cruz Azul vs Chivas fue más o menos así.pic.twitter.com/PkSeinRdrb — Jorgx! (@JorgEVERYONE) February 22, 2026

Las Putisimas chivas de Milito vs El Cruz Azul de Larcamon pic.twitter.com/q06JSJdQrq — keto (@ketolol_) February 21, 2026