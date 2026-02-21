Memes reaccionan a victoria de Cruz Azul sobre Chivas

Más Información
Cruz Azul consiguió lo que otros seis equipos no pudieron: vencer a las Chivas. La victoria de 2-1 sobre el cuadro rojiblanco significó el fin del invicto perfecto del Guadalajara.
El Estadio Cuauhtémoc fue testigo de la caída del todavía líder del Clausura 2026. En la casa temporal del equipo cementero, un gran número de chivistas se dieron cita para alentar a su escuadra con la esperanza de verlos ganar.
Este encuentro tuvo grandes emociones, fue muy dinámico y cada equipo tuvo varias ocasiones de peligro que pusieron a temblar a la defensa rival. Chivas se vio mejor durante el segundo tiempo, pero les pasó factura el no aprovechar las oportunidades frente al arco, así como su mala marca a balón parado.
Nicolás Larcamón y sus dirigidos lograron una gran victoria, ya que con este resultado se pusieron a dos puntos del Rebaño en la pelea por el liderato.
Ante este increíble encuentro y al gran resultado celeste, las redes sociales hicieron de las suyas para burlarse de la derrota a Chivas o, también, para lamentar la caída del equipo rojiblanco.
Los mejores MEMES del Cruz Azul vs Chivas
