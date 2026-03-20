Mazatlán vs Cruz Azul: Horario y canal para ver EN VIVO la Liga MX

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A retomar el liderato. en el Estadio el Encanto, donde La Máquina quiere volverse a colocar en lo más alto de la clasificación del Clausura 2026.

La victoria de las Chivas (5-0) a media semana frente al León, colocó al Rebaño como líder de la competencia con 27 puntos, uno arriba del cuadro celeste.

Los Cañoneros están en la posición 15 del campeonato con un total de 10 unidades. Desde la llegada de Sergio Bueno, el equipo mazatleco levantó su rumbo y comenzó a sumar de a tres y empatar algunos juegos para borrar el pésimo arranque que habían tenido.

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En la fecha pasada, el Mazatlán cayó 2-0 ante el América en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Cruz Azul llega tras sellar su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, al dejar en el camino a Monterrey con un marcador global de 4-3.

En su partido pasado de Liga MX, el equipo cementero se midió ante Pumas en Ciudad Universitaria, donde los felinos consiguieron remontar el marcador para sellar un 2-2 y evitar que La Máquina se escapara en la punta de la tabla general.

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Para este duelo la gran sorpresa podría ser la reaparición de Kevin Mier bajo los tres palos de los celestes, luego de haber estado varios meses sin actividad por una fractura de tibia.

Mazatlán vs Cruz Azul: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO HOY?

  • Horario: 21:06 horas
  • Transmisión: Canal 7 y FOX One

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