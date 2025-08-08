Mascarita Dorada le aplicó una llave a la discriminación: 'Mi estatura es mi fortaleza"

Su debut en AAA como Mascarita Sagrada en 2000 marcó el inicio de una carrera que lo llevaría a encarnar otros personajes como Mascarita Dorada, en el CMLL; Mascarita Plateada, bajo las órdenes del Hijo del Santo; El Torito, en WWE; e incluso, Lobito o Satan’s Helpers en la película ‘Nacho Libre’.

Cada personaje ha sido una oportunidad para demostrar su talento y carisma, haciendo brillar la categoría de luchadores de talla pequeña. De hecho, lejos de ver su estatura como una limitación, Mascarita la considera su mayor fortaleza.

Lee también LMB: Lorenzo Bundy confía en sus Diablos Rojos del México de cara a los Playoffs; “tenemos un equipo que sale a ganar”

“Sí, como pequeño (la discriminación) es algo normal en nuestra vida, pero al final de cuentas, esto es lo que nos hace diferentes, lo que parece ser como una debilidad, yo considero que es mi fortaleza, o sea, Dios deseó que yo fuera de esta forma, entonces pues ahora sí que gracias a Dios, porque por esta forma, yo no tengo competencia”, afirma con orgullo.

Su hambre de superación, nacida de la necesidad de su niñez, lo impulsó a aprovechar cada oportunidad.

“La clave, yo creo que ha sido más que nada el hambre, por eso yo salí de mi casa cuando era niño, porque pues no había para comer”, recuerda. Esa misma hambre lo llevó a destacar en las principales empresas de lucha libre y a convertirse en un referente de la categoría mini.

Lee también Esposa de Sergio Canales denuncia amenazas contra su familia; las recibió vía redes sociales

Hoy, Mascarita Dorada no solo es un luchador, sino un símbolo de resiliencia que inspira a quienes enfrentan adversidades, demostrando que no hay barrera que no se pueda superar.

“Cuando se me da la oportunidad como luchador profesional en AAA con el señor Antonio Peña, yo no estaba preparado, pero tenía muchas ganas, no de triunfar y de ser famoso, sino era una nueva oportunidad de generar, de tener trabajo, entonces, esa gran necesidad y esa oportunidad que estaba enfrente de mí, no la quería desaprovechar”. Y no lo hizo.