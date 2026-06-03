Gerardo Orduño es un joven aventurero sinaloense apasionado por el mar quien intentará a partir de este jueves cruzar el Mar de Cortés desde La Paz, BCS, hasta Topolobampo, Sinaloa. De lograrlo, completaría una de las rutas más exigentes del mar abierto mexicano.

Este proyecto se viene planeando desde el año pasado y finalmente zarpará este 4 de junio y contempla una duración de entre tres y cinco días. La travesía contempla recorrer alrededor de 320 kilómetros de mar abierto entre La Paz y Topolobampo, una de las rutas más exigentes del Golfo de California.

Esta ruta cubre una distancia similar a viajar por carretera de Ciudad de México a Acapulco, pero impulsado únicamente por la fuerza de los brazos.

Desde niño, Gerardo creció con el mar como referencia permanente. Desde chico, la exploración, el deporte y la vida al aire libre fueron moldeando su forma de relacionarse con la naturaleza.

Esa pasión por la aventura es la que hoy lo impulsa a enfrentar un reto que lo pondrá a prueba física y mentalmente.

La embarcación que acompañará a Gerardo es un bote de remo oceánico, popularmente utilizado en el Ocean Rowing. Este deporte consiste en cruzar mares impulsandose únicamente con remos durante largas jornadas al día, es considerado de los deportes de resistencia más extremos del mundo.

Su bote, bautizado como “Cascarita” cuenta con equipamiento de navegación y protocolos de seguridad aprobados por Capitanía de Puerto, incluyendo comunicación satelital, sistemas de geolocalización y equipos de emergencia.

La historia de Gerardo encontró eco de manera natural entre quienes comparten una visión similar de la aventura. A través del reconocimiento mutuo entre personas que entienden el mar como un espacio de descubrimiento su caso conectó con muchas personas.

Entre ellos, inspirados por su filosofía, se encuentra la marca mexicana de moda outdoor MAJA Sportswear quienes apoyarán a Gerardo con ropa diseñada para afrontar las condiciones climáticas que se le presenten.

A lo largo de este viaje, Gerardo llevará consigo cámaras para documentar su experiencia, en lo que será una historia que valga la pena contarse; porque más allá de la distancia recorrida o del punto de llegada, la verdadera travesía ocurre en el proceso.