Martín Demichelis se reportó con Monterrey, pero no los dirigirá contra Puebla

Martín Demichelis, el nuevo director técnico de los Rayados de Monterrey, ya se encuentra en la ciudad de Puebla, previo al partido de su equipo en contra de La Franja, juego adelantado de la Jornada 16 del Apertura 2024.

Más el argentino no estará en la banca del estadio Cuauhtémoc, respetará el trabajo hecho en la semana por Hugo Castillo, así que sólo mirará a sus futuros dirigidos desde la tribuna.

El extécnico de River Plate, viajó en vuelo privado a la ciudad poblana y mencionó que sabe de la exigencia de estar en un club con una de las nóminas más caras del futbol mexicano.

“Monterrey es una ciudad que respira y vive futbol. Tiene mucha necesidad de ganar y estamos contentos con integrarnos a este reto”, dijo.

Sabe que desde el inicio se le va a exigir. “Conocemos la exigencia que tiene la institución, que tiene la afición y eso me sedujo para venir acá. El gran desafío es respetar el crecimiento institucional”.

Demichelis y su equipo de trabajo trabajará a partir del próximo domingo con la plantilla regia, y espera de inmediato impregnarle su estilo de juego: “Cada entrenador tiene sus matices y sus gustos, pero queremos pronto poner el estilo nuestro a este equipo. Me gusta competir para ganar… Aquí estoy para ponerle una identidad. No estamos mal, sacar nueve de 12 puntos no es malo, pero cada técnico tiene su impronta”.

Dice que no viene a ciegas, que conoce “algo” del futbol mexicano: “Como apasionado de esto, miro futbol de todas partes del mundo y Monterrey tiene algo que los une al futbol argentino, muchos jugadores de allá jugaron aquí, estaba Maxi Meza, Nico Sánchez, Funes Mori, hoy está Berterame”.

LA ESCUELA DE DEMICHELIS

Martín Demichelis, de apenas 43 años, vivirá su segunda experiencia como técnico en un equipo de primera división.

Comenzó sus pininos como entrenador en los equipos menores del Bayern Múnich alemán, para en el 2023 saltar al River Plate de Argentina.

Con los Millonarios ganó tres títulos: Liga, Torneo de Campeones y Supercopa.

