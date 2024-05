El América estará recibiendo a las Chivas en el Estadio Azteca con el objetivo de avanzar a la final del Clausura 2024.

Las Águilas cuentan con la ventaja, gracias a la clasificación general, por lo que el empate en el marcador global les permitiría seguir con vida en la Liguilla.

El conjunto de André Jardine también contará con la ventaja de la localía en El Coloso de Santa Úrsula, así que el actual campeón parte como favorito.

Por tal motivo, Mario Carrillo no dudó en señalar que la escuadra de Coapa avanzará con tranquilidad y disputará el título del futbol mexicano.

“El equipo de época va a ganar bien, a medio gas. Tiene jugadores para ganar. Así Henry Martín y Diego Valdés anden caminando”, sentenció.

El ex director técnico mexicano aseguró que las Águilas no se enfocan en temas polémicos porque su grandeza no se los permite, por tal motivo confía plenamente en ellas.

“Nosotros no nos fijamos en el arbitraje nunca. El América es un equipo grande, va a ganar por futbol, a medio gas va a ganar”, manifestó en Futbol Picante.