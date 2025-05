María Fassi no se presiona por jugar en México y utiliza la localía a su favor; cerró con águila en el 18 del México Riviera Maya Open

Entre aplausos y gritos de "vamos, María, carajo" por parte de su padre, Andrés Fassi, la única golfista mexicana en acción, en la ronda final del México Riviera Maya Open, cerró la jornada con un águila en el par 5 del hoyo 18.

La dos veces golfista olímpica empezó su recorrido por El Camaleón de Mayakoba con dos birdies consecutivos en los hoyos 4 y 5, y comenzó los últimos 9 con dos bogeys al hilo en el 9 y 10.

Acompañada por un gran grupo de aficionados, incluidos los integrantes de su familia, Fassi se llevó la ovación del público en la galería cuando, con un suave pero efectivo putt, embocó el águila en el último hoyo para cerrar el tercer día de competencia bajo par y con dos golpes por encima del par en total.

Ante los medios de comunicación, reconoció que "estoy contenta de poder darle a toda la gente algo para aplaudir, para celebrar. Fue una ronda que la batallé mucho con tiros muy buenos, otros tiros un poco flojos pero contenta por jugar hoy, de que a pesar de todo terminamos con score bajo par y ahora a preparar todo para subir la mayor cantidad de posiciones posibles en el último día".

Al ser la única representante nacional de ocho posibles que pasó el corte, confesó que "para nosotras como mexicanas es mucha presión, no porque nos ponga la gente presión sino porque nosotras mismas queremos dar lo mejor de nosotras, queremos que toda la gente que nos está siguiendo y que hizo un esfuerzo para estar acá nos pueda ver y a veces el exigirte tanto te termina jugando un poco en contra, pero yo afortunadamente me preparé mucho. Desde que supe que el torneo se jugaría acá me vengo preparando porque es difícil, Lorena (Ochoa) lo dijo muchas veces lo difícil que es jugar en México así que estoy contenta por cómo estoy jugando y que la localía juegue a mi favor y no en contra".