Madre de Iñaki Hernández, su fan incondicional; "Siempre estaré a su lado"

El nombre de Iñaki Hernández apareció con fuerza en las redes sociales hace unas semanas, luego de que enviara un emotivo mensaje a su madre, tras ganar la medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Deportes Acuáticos en Colombia.

Con la presea áurea en el pecho y lágrimas de felicidad, el chico de 12 años de edad dedicó su éxito a su fan número uno, Perla Hernández, quien no pudo estar a su lado en ese momento especial.

Un instante que se mantiene fresco en la memoria de Iñaki, quien ya en casa y con el cobijo de su mamá, abrió el corazón para hablar sobre el apoyo incondicional que recibe de su parte.

“Le diría que ha hecho un gran trabajo. Sé que ella está muy orgullosa de mí. Estoy feliz de la persona que soy gracias a ella. Soy un afortunado, ya que está conmigo en momentos difíciles. Fue difícil dejar mi casa para ir a Guadalajara, pero sé que valdrá la pena”, relató el adolescente.

Las palabras del clavadista tuvieron respuesta inmediata. Su madre recordó la forma en que vivió, a kilómetros, el triunfo de su pequeño.

“Me emocioné. No transmitieron la competencia completa y no la pude ver. Al enterarme de que ganó, me dio mucha alegría. El mensaje que llegó a las redes sociales lo pude ver por su entrenador y lloré de la emoción al ver que se acordó de mí en un momento tan importante”, compartió.

Perla, quien involucró a Iñaki en el deporte como hobby, dejó un mensaje para las millones de familias en México, pidiéndoles considerar el deporte como una opción.