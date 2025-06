Iñaki Hernández, el clavadista prodigio que sueña con representar a México en Los Ángeles 2028

Competir en los Juegos Olímpicos es, sin duda, el mayor sueño de todo deportista de alto rendimiento. Anhelo que requiere talento, dedicación y esfuerzo, una combinación que Iñaki Hernández, joven clavadista mexicano, espera alcanzar para llegar a Los Ángeles 2028.

Con apenas 12 años de edad, Hernández, quien ganó la medalla de oro en la categoría de trampolín tres metros C en el Campeonato Panamericano de Deportes Acuáticos Medellín 2025, reveló a EL UNIVERSAL Deportes su deseo de representar a México en la máxima justa deportiva.

“El sueño es llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, al lado de los mejores del mundo, y formar parte de ese equipo del país. He tenido algunos viajes, conozco a los seleccionados mexicanos mayores y Alejandra Orozco —junto con Gabriela Agúndez— me han dado consejos para perfeccionar las posturas”, relató el chico que se volvió viral hace unas semanas, al dedicar la presea dorada a su madre, quien no pudo acompañarlo en la competencia,

La meta de Iñaki, quien tuvo que abandonar su hogar en la Ciudad de México para mudarse a Guadalajara e iniciar de manera formal su trayectoria deportiva, también es compartida por Perla Hernández, su madre, quien se comprometió a impulsarlo incansablemente.

“Está enfocado en ser olímpico; va paso a paso y es difícil. Representa mucho esfuerzo y sacrificio para toda la familia, pero verlo competir nos llena de orgullo. Siempre estaremos ahí para él y estamos seguros de que lo logrará”, añadió.

Iñaki reiteró su gran propósito, estableciendo su admiración por el medallista Germán Sánchez.