La eliminación del Real Madrid en el Mundial de Clubes ante el PSG, además de significar un fuerte golpe para la afición merengue, trajo consigo una amarga despedida para Luka Modric.

Luego de 13 temporadas y tras convertirse en el futbolista más ganador en la historia del club, con un total de 28 trofeos, la estrella croata cerró un ciclo para convertirse ahora en jugador del AC Milan.

Modric, quien será compañero del mexicano Santiago Giménez en la Serie A, no dudó en agradecer todo lo vivido durante su paso por el equipo blanco antes de incorporarse con sus nuevos compañeros, dejando un emotivo mensaje de despedida.

“Ha terminado una etapa inolvidable, gloriosa y ganadora. Lo que he vivido me da mucha alegría. Recordar todo lo que he conseguido aquí es motivo de orgullo, aunque se termine. En el Real Madrid he crecido como jugador y como persona. El Real Madrid me lo ha dado todo futbolísticamente, y por eso estaré agradecido toda la vida. Voy a ser siempre madridista”, mencionó en una entrevista para el equipo español.

Con seis Champions League y cuatro Ligas, aprovechó parte del mensaje de despedida para agradecer a los aficionados del club en todo el mundo, dejando números históricos en su trayectoria.

“Escuchar mis números me pone contento y orgulloso de lo que he conseguido. Ser el jugador que ha ganado más títulos en el mejor club de la historia del futbol es algo impresionante. También hay otras cosas, como el cariño de la gente. Siempre me quedo con eso, porque es algo que nadie te puede quitar. No puedes engañar a la gente, y no van a quererte solo porque juegas en el Real Madrid, pero ese cariño que me han dado es impresionante. Nunca me lo imaginé”, finalizó.