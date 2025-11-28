Luis Vidal, presidente de un club paraguayo, entró de cambio para jugar con su equipo

Luis Vidal, presidente del Recolecta FC, club de la Primera División de Paraguay, se volvió viral y no exactamente por llevar a su equipo a un campeonato, sino porque entró de cambio en un partido oficial de su club para imponer una nueva marca.

En el último partido del torneo paraguayo, el club de Asunción se midió ante Nacional, duelo que terminó con un 0-0. Lo más relevante de este encuentro sucedió al minuto 90, cuando el mandamás de la institución entró al campo para jugar los minutos restantes.

Tras su ingreso al terreno de juego, Luis Vidal rompió la marca del futbolista más veterano en jugar un partido en Paraguay con 51 años 11 meses y 20 días. Anteriormente, este récord le pertenecía a Nelson Bernal, quien fungió como arquero a sus 49 años.

Luego de haber disputado los últimos minutos de este duelo, el mandatario del Recolecta lanzó un duro mensaje a todos aquellos que seguramente lo criticaron en redes.

"La gente que critica seguramente piensa que desde la oficina ordené entras y jugar y no sabe que yo juego siempre y jugué en Primera", dijo para el 650 AM una estación de radio paraguaya.

Su primera vez en una convocatoria con este club fue el 21 de septiembre, cuando apareció en el banquillo en un partido de la Copa Paraguay, duelo en el que se quedó en la banca.

La temporada del Recolecta fue buena, ya que además de ser la segunda en Primera División en los 94 años de existencia, también lograron terminar en la sexta posición 32 unidades en el torneo Clausura, los cuales se sumaron a los 27 del Apertura.

Además, lograron clasificarse a la Copa Sudamericana tras terminar en el sexto lugar de la clasificación anual con sus 59 unidades.