Luis Romo se sumó a los aficionados y abucheó a su técnico Gerardo Espinoza; vestidor roto en Chivas

Las cosas no marchan nada bien para las Chivas, ni dentro ni fuera de la cancha. Su futuro en la Fiesta Grande del futbol mexicano ya no depende de ellos y ayer, frente al Puebla, una imagen confirmó que las cosas no están nada bien en el Rebaño.

Luis Romo, quien cumple su sanción, fue visto en uno de los palcos del estadio Akron abucheando a Gerardo Espinoza, en el compromiso ante La Franja.

Cuando el sonido local anunció al técnico del Guadalajara, los aficionados se hicieron sentir con un estruendoso abucheo y en el video fue visto al mediocampista sumándose al descontento rojiblanco.

Romo volteó a donde estaba el central Luis Olivas, se tapó la boca en un claro gesto de abucheo y ambos jugadores comenzaron a reírse. Una clara imagen que confirma lo mal que está el Rebaño al interior.

Chivas venció (1-0) al Puebla y llegó a 20 puntos; marchan en la posición 10 y la última jornada la disputarán frente a los Rojinegros del Atlas en una edición más del Clásico Tapatío.

