Luis García ve a Márquez como ideal para guiar la nueva etapa

Después de la Copa del Mundo 2026, el futbol mexicano se encamina hacia una etapa de redefinición profunda.

El cambio no será únicamente generacional, dentro del terreno de juego. También lo será en la banca. Rafael Márquez, histórico capitán de la Selección Mexicana y hoy auxiliar de Javier Aguirre, aparece como el rostro de una nueva era.

La figura del exdefensa, forjada durante una brillante trayectoria en el Barcelona y consolidada con la camiseta nacional, ha generado respaldo. Luis García, tras años de ver proyectos inconclusos y apuestas fallidas, celebró la decisión de hacer algo diferente: Confiar en un referente auténtico del balompié nacional, con liderazgo probado y una profunda comprensión del juego moderno.

“En México, a nivel Selección, los cambios de entrenadores son constantes, van y traen técnicos, y el proyecto termina yendo para cualquier lado. Hoy, se plantea un proceso con Javier Aguirre, con poco tiempo, y se decide sumar a Rafael Márquez para darle la estafeta. Es un ejercicio que no se ha hecho antes; creo que es lo adecuado”, mencionó, en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

García, quien recordó la importancia de contar con un plan pensado para las siguientes generaciones, reconoció en el exfutbolista del Atlas a un hombre inteligente y con el conocimiento necesario para convertirse en el rostro de una nueva era del balompié mexicano, que —en su opinión— necesita dar un golpe de autoridad para reaccionar.

“Rafa es un tipo analítico, que en la cancha leía el juego de gran manera y ganó todo lo habido y por haber en Europa, también con la Selección Mexicana. Es joven, tiene energía, es sensato. Creo que reúne todas las cualidades para pensar en él y, de su mano, llevar a cabo una reestructura que será más profunda para el siguiente ciclo”, finalizó.