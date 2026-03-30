Luis García se resiste a que Gilberto Mora sea el salvador

A los 17 años de edad, Gilberto Mora ya camina con naturalidad entre reflectores del futbol profesional. Su aparición con los Xolos de Tijuana no ha sido producto del azar, sino de una mezcla poco común de talento, personalidad y madurez que lo ha llevado, en tiempo récord, a ganarse un sitio en la Liga MX y ser considerado dentro del proyecto de la Selección Mexicana, con miras a la Copa del Mundo.

Sin embargo, no todos comparten la narrativa que lo coloca como estandarte inmediato del Tricolor. Luis García alzó la voz para frenar la expectativa desmedida y recordó que, antes de cargar con etiquetas ajenas, el joven volante debe enfocarse en un paso indispensable: Recuperarse plenamente de su lesión y consolidarse como un complemento, no como salvador.

“Ahora está condicionado por la pubalgia, que es una cosa jodidísima. No puede ser el responsable del futuro de la Selección Mexicana; hoy, es un buen complemento del equipo nacional”, destacó el exgoleador.

“Es un tipo brillantísimo para jugar a la pelota, un chavo que piensa antes de jugarla”, agregó.