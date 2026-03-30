Isaác Brizuela, exjugador de Chivas sorprende al reaparecer como vendedor de marquesitas en el Azteca

El duelo entre México y Portugal, que marcó la reapertura del Estadio Azteca, estuvo cargado de historias dentro y fuera de la cancha. Una de las más llamativas tuvo como protagonista a Isaác Brizuela, exjugador de Chivas y de la Selección Mexicana.

El mundialista en Brasil 2014, bajo el mando de Miguel Herrera, y uno de los futbolistas más queridos por la afición de Guadalajara, sorprendió a propios y extraños al reaparecer en las gradas del Coloso de Santa Úrsula para “debutar” como vendedor de marquesitas.

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A través de redes sociales comenzó a circular un video en el que se observa al exfutbolista ofreciendo el tradicional postre mexicano durante el encuentro ante los lusos. El negocio, según se ha mencionado, fue iniciado por Brizuela de manera paralela a su carrera profesional en las canchas.

De acuerdo con lo compartido, el exjugador acudió en apoyo de uno de sus trabajadores y no dudó en ponerse manos a la obra, atendiendo a los aficionados. Al final, fiel a su estilo dentro del terreno de juego, Brizuela dejó un mensaje para los presentes, provocando sonrisas y reacciones positivas.

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La empresa de Brizuela, denominada "Marquesitas Las Originales”, ha logrado posicionarse con fuerza en distintos eventos deportivos, teniendo presencia en partidos de Chivas, Rayados de Monterrey y ahora también en encuentros de la Selección Mexicana. Un crecimiento que representa un motivo de orgullo para el exfutbolista, quien tiene como objetivo llevar su producto a más ciudades del país.