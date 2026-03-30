Luego de 14 jornadas, Querétaro Femenil conoció la victoria en la Liga MX Femenil tras derrotar de forma agónica (2-1) a las Bravas de Juárez en la cancha del Estadio Corregidora.

El resultado, además de significar la salida del fondo de la tabla, desató una gran emoción entre las jugadoras queretanas, quienes por fin vieron reflejado su esfuerzo de las últimas semanas con la suma de tres puntos.

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Uno de los casos más destacados fue el de Marta Alemany, guardameta española que firmó una actuación sobresaliente y se convirtió en la figura del encuentro al detener, en los minutos finales, un penalti que habría significado el empate.

Alemany, una de las consentidas de la afición, respondió de gran manera al disparo de Grace Asantewaa para sellar la victoria, lo que la llevó a romper en llanto de alegría tras el silbatazo final.

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En imágenes compartidas por FOX, se aprecia a la arquera europea agradecer el respaldo y el esfuerzo colectivo, además de recibir el abrazo de sus compañeras, quienes reconocieron su valía para conseguir el resultado.