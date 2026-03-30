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Durante más de dos décadas, la voz de Luis García ha acompañado al futbol mexicano en sus momentos más trascendentes. Junto a Christian Martinoli, ha conformado una de las duplas más reconocidas y sólidas en los medios de comunicación deportivos, una sociedad que ha marcado estilo, rompió moldes y dejó huella en cada transmisión mundialista.

Hoy, con la cuenta regresiva rumbo a su séptima participación mundialista, el exfutbolista mira atrás y confirma que la pasión por el juego nunca se fue, sólo cambió de trinchera.

“La faceta de comentarista es más fácil. He podido estar frente a la pantalla desde 2002 y este va a ser mi séptimo Mundial. No existe nada mejor que estar cerca de la pelota y tengo la fortuna de seguir ahí, solamente que ahora fuera del campo. Es un orgullo y un privilegio”, comentó.

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