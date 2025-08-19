Luis García aseguró que "algo está podrido en el Guadalajara"; criticó el mal momento de Chivas

El torneo Apertura 2025 no empezó de la forma que aficionados, directiva, jugadores y cuerpo técnico del Guadalajara esperaban. Los malos resultados en Liga MX y en Leagues Cup empezaron a desesperar incluso a exjugadores del Rebaño como Luis García, quien realizó una fuerte crítica por el momento actual del club.

El actual comentarista de TV Azteca, que jugó en la década de los '90 en Chivas aunque no logró ser campeón, explotó por el presente del equipo, que solamente tiene una victoria en cuatro partidos jugados en el Apertura.

Lee también Guido Pizarro y Ángel Correa se rinden ante Lionel Messi antes de enfrentar al Inter Miami; "No hay secreto para frenarlo"

"Algo está podrido en la cultura laboral del Guadalajara, algo está allá adentro... podrido, estamos hablando de la jornada cuatro, madre de dios que, en la cuatro, esto ya es una hecatombe", comentó García.

Actualmente, el conjunto dirigido por Gabriel Milito es antepenúltimo en la tabla de posiciones con 3 puntos, producto del agónico triunfo sobre el Atlético de San Luis en la jornada 3. Sin embargo, el resto de los partidos muestran derrotas contra León, Juárez y Santos Laguna.

Por si fuera poco, el calendario no le ofrece partidos "accesibles" en el futuro inmediato. Dentro de sus próximos cinco compromisos, enfrentarán a los Xolos de Tijuana, al Cruz Azul, al América, a los Tigres (partido pendiente de la jornada 1) y al Toluca, campeón vigente del futbol mexicano.

Lee también Leagues Cup 2025; ¿Cuáles partidos de los cuartos de final se transmitirán por televisión abierta?