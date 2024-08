Luis Ángel Malagón lamentó que hayan dudado de su lesión con la Selección Mexicana: Sí te pega

Después de la lesión que sufrió con la Selección Mexicana y que lo dejó fuera de la Copa América, Luis Ángel Malagón, portero del América, está de vuelta con el Tricolor.

El meta de las Águilas fue convocado por Javier Aguirre para encarar la fecha FIFA de septiembre y se dijo contento por lo que se viene en el tema personal: Cruz Azul, Selección Mexicana y luego Chivas.

“Agradecido con Dios y el cuerpo técnico por la oportunidad que me brinda de estar allá. Agradezco también a los cuerpos médicos que estuvieron a disposición para salir rápido de esto... Contento por lo que se viene, los Clásicos son lindos y hay que ganarlos”, declaró Malagón.

Cuando abandonó al Tricolor por lesión, algunos comunicadores señalaron que Luis Ángel había inventado su lesión para no encarar la complicada Copa América que se avecinaba. Situación que golpeó anímicamente al arquero de las Águilas.

“Es difícil estar en Selección después de lo que se habló, de que fue una lesión inventada. Uno trata de que los comentarios no te lleguen, trato de estar neutro, pero hay un momento donde pega esa parte, que pusieran en tela de juicio lo que pasó fue complicado”, explicó.

Lee también Miguel Herrera y Carlos Hermosillo apuestan previo al Clásico Joven

Luis Ángel Malagón habla sobre Alex Padilla

Raúl Rangel (Chivas) y Alex Padilla (Athletic de Bilbao) son los otros arqueros llamados por Javier Aguirre y Luis Ángel Malagón ya espera conocer al joven arquero que milita en LaLiga.

“Es un buen portero, es muy joven, juega en una de las mejores tres ligas del mundo, me da gusto por él. Ya tendré el gusto de saludarlo, siempre he dicho que hay muchos porteros en México, me da gusto que le vaya bien y tiene todo para seguir allá”, concluyó.

Lee también Con gol de 'Cabecita' Rodríguez, así fue la última victoria de Cruz Azul contra el América