Lucha Libre AAA: Horario y canales para ver EN VIVO la función de este sábado 27 de septiembre

El gimnasio olímpico Juan de la Barrera vibrará esta noche con la acción y emoción de Lucha Libre AAA. La caravana tres veces estelar se presentará en Ciudad de México con una cartelera que incluye a elementos de WWE.

El flamante Megacampeón y autoproclamado Rey de los Luchadores, Dominik Mysterio, será parte de la función de este sábado 27 de septiembre. El también Campeón Intercontinental de WWE no está programado para ninguna lucha, pero su nombre encabeza el show con su celebración tras la obtención del título mundial de la empresa en Worlds Collide.

Los tres luchadores de WWE que sí verán acción este sábado en el Juan de la Barrera son: Lince Dorado, Dragon Lee y El Grande Americano, estos dos últimos estarán en la lucha estelar. El puertorriqueño será parte del combate inicial junto a Mini Abismo Negro, Taurus y Dalys en un combate de relevos atómicos de locura ante Mr. Iguana, La Hiedra, Pimpinela Escarlata y Mascarita Sagrada.

Dragon Lee y El Grande Americano lucharán en un triangular en donde estará el exmegacampeón Hijo del Vikingo y que, de momento, no tiene nada en juego, como bien podría ser una oportunidad por el cetro máximo de la tres veces estelar.

CARTEL COMPLETO del evento grabado para TV de la #GiraAlianzasAAA 💫 en CDMX



EN VIVO por @canalspace y @StreamMaxLA desde las 9:15 pm



Cobertura especial desde las cuentas oficiales de @luchalibreaaa pic.twitter.com/GKz0IlohE0 — Marisela Peña (@MPenaAAA) September 23, 2025

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO la función de Lucha Libre AAA de este sábado 27 de septiembre?

La función en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera dará inicio a las 20:00 horas (centro de México), pero su transmisión por televisión de pagar y servicio de streaming comenzará más tarde.

Lucha Libre AAA en el Juan de la Barrera

Fecha: Sábado 27 de septiembre

Hora: 21:15 horas (centro de México)

Transmisión: Canal Space y HBO Max