Luca Orellano llegó a Monterrey para convertirse en refuerzo de Rayados: "Como club es muy grande"

Este martes llegó a la ciudad de Monterrey el nuevo refuerzo de los Rayados, el atacante argentino Luca Orellano, proveniente del Cincinnati FC de la MLS.

Acompañado de su representante Gastón Fernández, quien en su etapa como futbolista pasó por Rayados y Tigres, el joven argentino aterrizó en la Sultana del Norte y compartió ante los medios de comunicación su emoción por llegar a la Liga MX.

"Me hablaron muy bien del club, de lo grande que es y todo lo nuevo que hay, del estadio. Yo cuando jugué acá quedé impresionado del estadio. Como club es muy grande y es un placer para mí", declaró el extremo derecho.

Lee también Cruz Azul hace oficial la contratación de Agustín Palavecino; la afición celeste celebra su llegada

Al ser cuestionado sobre su estilo de juego y lo que pueda aportar al equipo, aseguró que "primero que nada siempre estar preparado para el partido, dejar todo al 100 por ciento y después lo que más me gusta a mi es el uno contra uno, el remate fácil y me siento bien con eso”.

Finalmente, confesó que "es una oportunidad que venía esperando. La verdad que quería jugar desde hace mucho en esta liga, es una liga que me atrae mucho y cuando me llamó Rayados nunca lo dudé y estuve 100 por ciento dispuesto a venir acá”.

Aunque todavía no ha entrenado con el equipo, la afición albiazul ya desea verlo en el campo de juego este fin de semana, cuando la Pandilla haga su debut en el Clausura 2026 contra el bicampeón Toluca.

LOS NÚMEROS DE LUCA ORELLANO CON CINCINNATI FC

En la MLS jugó 66 partidos entre 2024 y 2025, en los cuales aportó 13 goles y 10 asistencias .

jugó 66 partidos entre 2024 y 2025, en los cuales aportó . En la Copa de Campeones de CONCACAF jugó 4 partidos entre 2024 y 2025 y solamente aportó una asistencia .

jugó 4 partidos entre 2024 y 2025 y solamente aportó . En Leagues Cup jugó 7 partidos entre 2024 y 2025 y firmó 2 goles, uno de ellos contra los propios Rayados de Monterrey.

Luca Orellano viene de una temporada irregular en la MLS / Foto: Captura de pantalla

Lee también El 'Loco' Abreu confirmó la llegada de Nacho Rivero a Xolos y reveló lo que espera de él

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EL DEBUT DE RAYADOS EN EL CLAUSURA 2026?

Día: sábado 10 de enero

Hora: 21:00 horas

Rival: Toluca

Transmisión: Las Estrellas, TUDN y ViX

Lee también Liga MX: Estas son las altas y bajas de los 18 equipos previo al inicio del Clausura 2026