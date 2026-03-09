Los MEMES de la derrota de México vs Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol

Tuvieron que pasar 20 años para ver a México caer en Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol, por lo que esa derrota significó un doloroso golpe a la afición mexicana que reaccionó en redes sociales con sus mejores memes.

La novena mexicana cayó 5-3 ante el equipo de las Barras y las Estrellas. Este duelo tuvo grandes emociones, incluyendo la tardía reacción de los tricolores que estuvieron a un hit de lograr empatar el partido.

El gran cierre de los mexicanos frente a los estadounidenses ilusionó a los seguidores, quienes estaban expectantes de ver una remontada de película por parte de los peloteros aztecas que se quedaron cortos a los deseos de la afición.

Aunque el duelo terminó en derrota para México ante el todopoderoso Estados Unidos, los aplausos se lo llevaron los beisbolistas nacionales que sacaron la casta hasta el último pitcheo de la noche para caer con la frente en alto.

Claro que la derrota impactó en el ánimo de la afición mexicana, luego de las dos victorias pasadas, en especial la de 16-0 sobre Brasil el día de ayer. Ante la derrota frente los estadounidenses, los seguidores de la novena tricolor compartieron sus mejores memes en redes para reír un rato.

Los mejores MEMES del México vs Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol

Hoy todos somos México 🇲🇽⚾

México se mide ante Estados Unidos #México #Beisbol pic.twitter.com/CtLxRUXnLD — Amo el Béisbol (@amoelbeisbol) March 9, 2026

Todos los chinos se parecen

Los mexicanos:#WorldBaseballClassic pic.twitter.com/V4rVINC8Yb — LMB memes (@LMB_memes) March 10, 2026

GRANDE RANDY AROZARENA

Saliendo a calentar con el disfraz de Woody de Toy Story 5 #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/CpdIeX5ksn — LMB memes (@LMB_memes) March 9, 2026

Que son esas mamadas de Metodología de la Investigación, deberían enseñar en la escuela a ser Pitcher abridor y a defender el balón parado, eso es lo que México necesita para mejorar como país — Detek 🇸🇮 (@Detek777) March 10, 2026

Jesus Cruz pitcheando contra 9 cabrones elite de Estados Unidos pic.twitter.com/UreotTIB2R — Fut Azteca Shitposting (@futaztecapostin) March 10, 2026

Los pitchers mexicanos viendo que sigue Aaron Judge de batear pic.twitter.com/EpDS8IHOBf — Fut Azteca Shitposting (@futaztecapostin) March 10, 2026

Yo dándole indicaciones a la selección mexicana sin saber nada de beisbol desde mi casa: pic.twitter.com/vVfpabrVSA — Sh.Cade 🐐🇲🇨✖ (@ElRojiblanco12V) March 10, 2026