Los mejores MEMES del último partido de Cruz Azul en la Leagues Cup; así se burlaron las redes sociales
Resultado: Cruz Azul se despide de la Leagues Cup con un triunfo en penaltis; empató en tiempo regular ante Colorado
Cruz Azul cerró este jueves su participación en la Leagues Cup. La escuadra de Nicolás Larcamón, que tuvo altas y bajas en el torneo binacional, empató (2-2) ante Colorado y ganó en penaltis.
El desempeño del equipo cementero, que cometió muchos errores, generó dudas con miras al regreso de la Liga MX, dejando tras el silbatazo final miles de reacciones en redes sociales.
Las plataformas del equipo, que buscará mejorar la impresión tras lo ocurrido en territorio estadounidense, se llenaron de burlas y memes sobre el desempeño del club.
Entre los futbolistas que más recibieron comentarios negativos aparecieron Kevin Mier y el entrenador Nicolás Larcamón, quienes fueron señalados como los principales responsables del mal paso.