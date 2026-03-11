México terminó de la peor manera su participación en el Clásico Mundial de Beisbol al quedar eliminado tras una dolorosa derrota por (9-1) frente a Italia. El equipo dirigido por Benjamín Gil nunca logró asentarse en el encuentro y desperdició múltiples oportunidades ofensivas, dejando a varios corredores en las bases sin poder concretar.

La falta de bateo oportuno y los errores en momentos clave terminaron por definir un juego que pronto se inclinó del lado europeo.

La derrota no solo significó el final del torneo para la novena mexicana, sino que además permitió la clasificación de Estados Unidos a la siguiente ronda. Esta combinación de resultados generó tristeza y frustración entre los aficionados, quienes habían depositado grandes esperanzas en ver a su equipo avanzar más allá de la fase de grupos.

En redes sociales, los usuarios manifestaron su molestia con una oleada de memes y comentarios irónicos sobre lo ocurrido en Houston.

LOS MEJORES MEMES DE LA ELIMINACIÓN DE MÉXICO

Los mejores MEMES de la eliminación de México del Clásico Mundial de Beisbol

