Los Kansas City Chiefs aceptan la etiqueta de “villanos” en el Super Bowl LVIII

Chris Jones y Travis Kelce, estelares de los campeones Kansas City Chiefs, coincidieron este lunes en que están listos para ocupar el rol de villanos en el Super Bowl LVIII en el que defenderán su título ante San Francisco 49ers el próximo domingo en el Allegiant Stadium de las Vegas, Nevada.

"Absolutamente, por alguna razón todos nos amaban, solíamos ser uno de los equipos favoritos. Ahora todo el mundo dice que estamos listos para que los Chiefs pierdan; no sé por qué, pero está bien, pueden seguir odiando, estamos listos para tener ese papel y salir a ganar", aseveró Jones, líder en capturas de mariscal de campo de Chiefs.

Los jugadores de Kansas City hablaron en la llamada 'Noche de Medios del Super Bowl' en la que participan más de 6.000 integrantes de la prensa internacional de 26 países, y a la que también asistieron decenas de aficionados que siguieron las entrevistas desde las tribunas del Allegiant Stadium.

En la noche de medios de este año los Kansas City Chiefs fueron presentados bajo un espectáculo de luces al ritmo de tambores de guerra como motivación para la batalla que sostendrán ante 49ers.

La comitiva del campeón de la NFL estuvo encabezada por su grupo de animadoras y su mascota, K.C. Wolf, un simpático lobo que se caracteriza por los movimientos de su prominente cadera que le da un toque cómico a sus apariciones.

"El caos, el revuelo, todo esto hace de este escenario el más grande del mundo y estamos listos para ello. Estoy disfrutando la experiencia y todo eso de ser el malo la hace más especial ahora mismo", aseveró Travis Kelce, considerado uno de los mejores alas cerradas de la liga.

Kelce también mencionó lo bien que le ha caído al equipo la relación que tiene con la estrella del pop, Taylor Swift, quien se espera lo acompañe en el duelo por el título.

"Taylor tiene una base de fanáticos increíble que la apoya a todos lados a los que va; ha sido divertido reunir a los 'Swifties' y 'Chiefs Kingdom' y abrirlos al mundo del fútbol. Es genial simplemente experimentar todo esto", apuntó el ala cerrada.

Los Chiefs buscarán ganar su tercer Super Bowl en este siglo y el cuarto de su historia. A diferencia de los dos anteriores, en los que vencieron a los 49ers en el Super Bowl LIV, y a los Eagles el año pasado, ahora no llegan como el favorito, algo con lo que su 'quarterback', Patrick Mahomes, no está de acuerdo.

"Nunca me siento como el desvalido, quizá fuimos los desvalidos en el Super Bowl del año pasado, pero no hoy. Estoy orgulloso de volver aquí. Se trata de intentar encontrar una manera de terminar el trabajo, sabemos que no será fácil, pero ya hemos estado aquí", explicó Mahomes, dos veces Jugador Más Valioso del Super Bowl.

