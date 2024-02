Luis Ángel Malagón pudo seguir su carrera gracias a Julio González: “Me regalaba guantes”

Hoy en día Luis Ángel Malagón y Julio González brillan en la portería de América y Pumas, respectivamente, sin embargo, el hoy guardameta de las Águilas tuvo unos inicios complicados y fue gracias al arquero auriazul que pudo continuar.

Malagón en una entrevista reciente recordó el gesto que tuvo González hace algunos años cuando ambos militaban en Santos.

Luis Ángel a sus 13 años de edad dejó su natal Michoacán para mudarse a Torreón para jugar con Santos.

Durante dicha etapa su familia no contaba con una estabilidad económica, situación que complicaba que Malagón se comprara accesorios para desarrollar su carrera, pero aquí es donde aparece Julio González.

González ya jugaba con el equipo Sub-20 e incluso aparecía en la banca del primer equipo, justo por ello Julio le regalaba guantes a Luis Ángel.

“En ese momento, Julio González, portero de Pumas, me regalaba guantes. Un día me acuerdo que llegó con una maleta y me dijo ‘toma’, es un gesto que jamás voy a olvidar”, afirmó Malagón.

Luis Ángel no continuó en Santos, pero siguió su camino en Monarcas Morelia, club en el que debutó en primera división posteriormente llegó a Necaxa y finalmente fichó con América, equipo donde salió campeón en el Apertura 2023.

