Los Guerreros del Pacífico se convertirán en el nuevo equipo de la Serie A de la Liga Premier, con el objetivo de poner al puerto de Acapulco nuevamente en el mapa del futbol profesional mexicano.

Para celebrar este ambicioso proyecto 100 por ciento guerrerense, el presidente de Guerreros del Pacífico, Andrés Ríos, junto con Luis Villagrán y Alfredo Medina, decidió reunir a leyendas del América y Chivas para disputar un partido amistoso en la Unidad Deportiva Acapulco el próximo 9 de junio.

“Este evento es para celebrar que el futbol regresa después de 13 años sin un equipo de este nivel (Segunda División). Sentimos una gran responsabilidad porque es un proyecto serio, al que le estamos apostando para formar jóvenes”, señaló Andrés Ríos en conferencia de prensa.

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En el organigrama del cuadro acapulqueño aparece Jorge “Chatón” Enríquez, quien fungirá como director deportivo del equipo. El exjugador de Chivas cuenta con el certificado de entrenador y ya dirigió en Tercera División y academias, por lo que considera que puede aportar mucho al proyecto.

“Hoy me interesa mucho la dirección deportiva, creo que tengo mucho que aportar a proyectos como este”, señaló el medallista de oro en Londres 2012 con la Selección Mexicana.

El “Chatón”, además de formar parte de la directiva del equipo, también integrará el grupo de leyendas rojiblancas que estará en Acapulco para el duelo frente a las figuras azulcremas.

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“Se juntan muchas generaciones en este tipo de partidos. Con muchos de ellos no me tocó compartir cancha, pero con otros sí. Son partidos sumamente intensos, no esperen que vayamos a caminar. Ganarle al América siempre significará vencer al rival odiado”, aseguró el canterano del Rebaño.

Para este duelo se espera la participación de futbolistas como Joel “Tiburón” Sánchez, Mateo Chávez, Isaac Terrazas, Reinaldo Navia, Juan Carlos Mosquera, entre otros.