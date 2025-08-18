Los Diablos Rojos del México ya tienen rival para la Serie de Zona en la LMB; enfrentarán a Pericos de Puebla

Los Diablos Rojos del México, que descansan tras haber barrido a Leones de Yucatán en el primer playoff de la Zona Sur, ya tienen rival para las Series de Zona.

La Pandilla Escarlata jugó por última vez el miércoles 13 de agosto, venciendo a la novena melenuda y dejándolos fuera de la Postemporada tras cuatro victorias al hilo en su primer compromiso rumbo al bicampeonato en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Lee también Leyenda de la NFL se enfiesta en partido entre Espanyol y Atlético de Madrid; "habrá muchas más cervezas en el futuro"

Tras perder en el primer Playoff en la Zona Sur, Pericos de Puebla será el siguiente rival de la novena dirigida por el manager Lorenzo Bundy. Al ser el mejor perdedor de los tres choques de la zona, los emplumados enfrentarán entonces al mejor sembrado del sector: los Diablos Rojos del México.

Los escarlatas abrirán serie en casa, el estadio Alfredo Harp Helú. Los primeros dos duelos se celebrarán en Ciudad de México el miércoles 20 y jueves 21 de agosto. La serie tomará una pausa para desplazarse a Puebla y se reanudará con dos compromisos en el parque Hermanos Serdán los días sábado 23 de agosto y domingo 24 de agosto.

Lee también México ya conoce a su rival para la siguiente fase de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas; enfrentará a Japón en duelo de eliminación

De requerirse un quinto duelo, este se celebrará el lunes 25 de agosto en la capital poblanos. En el caso de que la serie se extendiera a seis o incluso siete juegos, mismos que se disputarían en el Alfredo Harp Helú los días miércoles 27 y jueves 28 de agosto, respectivamente.