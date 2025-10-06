Los Chiefs de Kansas City sufren su tercera derrota de la temporada a manos de los Jaguars de Jacksonsville

Trevor Lawrence, 'quarterback' de los Jacksonsville Jaguars, lideró este lunes la victoria por 31-28 de su equipo contra los Kansas City de Patrick Mahomes, que tienen balance negativo en la temporada NFL con dos victorias y tres derrotas.

Lawrence firmó un partido espectacular, con 221 yardas lanzadas (18 de 25 en pases) y un pase de anotación por una interceptación. Recorrió además 54 yardas por tierra y anotó dos 'touchdown'.

Los Jaguars incrementaron su balance a cuatro victorias y una sola derrota en la NFL.

El equipo de Jacksonsville zanjó una racha de ocho derrotas consecutivas contra los Chiefs, a los que no ganaban desde 2009.

Mahomes acabó el partido con 318 yardas lanzadas y un pase de 'touchdown', aunque sufrió una interceptación que terminó en un 'pick-6' de 99 yardas de los Jaguars.

El 'QB' texano también recorrió sesenta yardas por tierra y logró un 'TD' a la carrera.

Empezaron de la mejor manera los Chiefs, que tomaron una ventaja de 14-0 guiados por Mahomes. El 'QB' texano abrió su noche con un pase de anotación de dos yardas para Travis Kelce y anotó en el segundo período un 'touchdown' con una carrera de nueve yardas.

El equipo de Andy Reid tenía el partido bajo control, pero la reacción de los Jaguars fue contundente. Trevor Lawrance dio muestra de su juego completo, tanto por aire como por tierra.

Encontró una línea de tres yardas para la anotación de Parker Washington y empató el encuentro con un 'touchdown' por tierra con un acarreo de diez yardas.

Los Chiefs saborearon la respuesta, pero en un primer down y gol Mahomes sufrió una espectacular 'pick-6' de 99 yardas de Devin Lloyd. Fue la segunda interceptación de la temporada para el 'QB' de los Chiefs y los Jaguars firmaron un parcial de 21-0 que les dio ventaja 21-14.

Guiados por dos 'TD' a la carrera de Kareem Hunt, los Chiefs habían retomado el mando del encuentro, pero los Jaguars fueron los últimos en celebrar.

Con 23 segundos en el cronómetro, Lawrence anotó el segundo 'TD' a la carrera de su noche, pese a resbalarse dos veces en la jugada, y entregó a los Jaguars un vibrante triunfo 31-28.