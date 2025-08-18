Lorenzo Bundy confiesa que no es fanático del formato del mejor perdedor en los Playoffs de la LMB; enfrentarán a Pericos de Puebla en Series de Zona

Con un rotundo “no”, el manager de los Diablos Rojos del México, Lorenzo Bundy, confesó no ver los demás juegos de Postemporada en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

¿La razón? No es fanático del formato del mejor perdedor para el cuatro sembrado en las Series de Zona. Es decir, el equipo perdedor que más victorias tiene en su primer playoff no queda eliminado, sino que enfrenta el equipo mejor rankeado.

“No. Ni tengo ganas”, respondió Bundy cuando se le cuestionó si estaba al pendiente de las otras series en la Zona Sur. Y es que la Pandilla Escarlata apenas el lunes por la tarde conoció a su siguiente rival: Pericos de Puebla, que avanzaron gracias a este formato implementado en la temporada 2021.

“No soy fanático del mejor perdedor, la verdad”, sentenció el mánager de los Pingos. “Yo soy de la vieja escuela en donde el que pierde se va a casa”, aclaró.

Los escarlatas abrirán Serie de Zona ante Pericos de Puebla — el mejor perdedor en el Sur — este miércoles 20 de agosto en el estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México.