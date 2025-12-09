Lorena Ochoa y Gaby López presentan la segunda edición del Riviera Maya Open at Mayakoba

Por segundo año consecutivo, el mítico campo de golf El Camaleón recibirá a las mejores jugadoras del mundo en el regreso de la LPGA a México con el Riviera Maya Open en Mayakoba, torneo que entregará una bolsa de 2.5 millones de dólares.

Con Lorena Ochoa y Gaby López como embajadoras, se presentó el torneo que contará con un field de 144 jugadoras, de las cuales cuatro serán las mexicanas Isabella Fierro, que tuvo seis apariciones dentro del top 10 en el Epson Tour para conseguir su tarjeta de regreso a la LPGA; Clarissa Temelo, y las dos veces representantes de México en Juegos Olímpicos, María Fassi y López, quien acaba de cerrar una de sus mejores temporadas en su carrera al terminar en la cuarta posición del CME Group Tour Championship. Así mismo, la campeona Chisato Iwai estará presente para defender su corona.

Lee también Kris Ventura, el golfista poblano del PGA Tour con el corazón dividido entre México y Noruega

Lorena Ochoa destaca las actuaciones de otras golfistas mexicanas como María Fassi, Fernanda Lira, Clarisa Temelo o Isabella Fierro, que regresará a la LPGA el año que viene pic.twitter.com/QECmbCpEo6 — Universal Deportes (@UnivDeportes) December 9, 2025

El certamen se llevará a cabo del 27 de abril al 3 de mayo del próximo año, y para Ochoa, ganadora de 27 títulos en el máximo circuito y número uno del mundo por 158 semanas consecutivas, “tener a la LPGA en nuestro país es algo maravilloso, es increíble traer a las mejores jugadoras del mundo a un lugar como Mayakoba”.

Por su parte, Gaby López, número 58 del ranking mundial y que buscará cumplir su sueño de ganar en México, compartió que “las jugadoras de la LPGA están lo que sigue de contentas, México para el tour siempre ha sido un lugar muy atractivo y yo deseo jugar mucho mejor que la primera vez”.

Gustavo Santoscoy García, director del torneo, declaró que “vuelva un torneo de esta magnitud a México es porque existe una gran afición al golf femenil, y ahora queremos consolidarnos como el evento que nadie se puede perder”.

El mundo volverá a ver a México como uno de los destinos más destacados en el golf y el hoyo 18 de El Camaleón espera a su nueva campeona.

Lee también Federación Mexicana de Golf tiene claro su objetivo; impulsar el desarrollo de pequeños golfistas