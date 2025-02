Lorena Ochoa prefiere ser recordada por la filantropía, no tanto por su golf: Sigo mi instinto

Lorena Ochoa, la golfista mexicana que llegó a ser número 1 del mundo, se ha convertido en un referente tanto en el golf como en la filantropía. Después de una exitosa carrera profesional, la tapatía busca ahora dejar un legado aún más grande, uno que inspire a las futuras generaciones de golfistas y que trascienda las fronteras del deporte. Para ello, ha decidido plasmar su historia en su nuevo libro titulado “Soñar en grande”, donde comparte sus enseñanzas, desafíos y razones detrás de su retiro.

Durante el segundo día de actividades del México Open At VidantaWorld 2025, Lorena habló con los medios de comunicación sobre su nuevo proyecto literario. En su primer libro, relató su carrera deportiva, sus triunfos y su ascenso a la cima del golf mundial.

Ahora, con este nuevo lanzamiento, la exjugadora quiere compartir una faceta más profunda de sí misma: la de la mujer que, después de dejar el campo de golf, ha dedicado su vida a ayudar a otros. “Me gustaría que la gente me recordará por lo que estoy haciendo fuera del campo de golf. Pero siempre agradecida al golf, porque he sido la diferencia, por ayudar”, comentó Ochoa.

En sus páginas, no solo se aborda su carrera, sino también su evolución como persona, los momentos de duda, las decisiones difíciles y la importancia de seguir su instinto, especialmente en su retiro, cuando decidió escuchar su voz interior para construir una vida fuera del deporte profesional.

“Parte de la persona que soy el día de hoy, es por seguir mi instinto, no por intuición, de las cosas que me gustan hacer, que me motivan y también para vivir bien. Me motivó mucho escuchar mi voz interior, cuando me retiré fue parte importante escucharla, hoy la utilizo para mi vida”.

El libro también resalta su faceta filantrópica, pues desde su retiro, Lorena Ochoa ha dedicado gran parte de su tiempo a su fundación, que trabaja para cambiar la vida de miles de niños a través de la educación. “Mi proyecto de vida es mi fundación, ayudar en el tema de educación y cambiar la vida de niños. Tenemos 30 colegios en 13 estados de la república y ya ayudamos a 13 mil niños. Feliz de compartir mi historia, no es de golf, no es para golfistas, es para todos”, aseguró Ochoa.

En su nuevo libro, Lorena no solo habla de los logros en el golf, sino de la importancia de la solidaridad, la sororidad y la determinación. “Cuando salió mi primer libro, salió en una etapa muy diferente, era la Lorena golfista, y era mi experiencia dentro del campo del golf. Ahora será fuera del campo del golf como complicaciones, mis inseguridades, mis tomas de decisiones, como es la estructura de mi cabeza para lograr mis sueños”, explicó a los medios de comunicación.

A lo largo de su carrera, Lorena Ochoa acumuló 27 títulos del LPGA y se consolidó como una de las figuras más influyentes del golf mundial. Pero para ella, lo más importante no es solo lo que logró en el campo, sino lo que ha podido hacer fuera de él. Su dedicación a las nuevas generaciones, especialmente a las niñas que sueñan con seguir sus pasos, ha sido un pilar fundamental de su vida después del retiro.

Con respecto al crecimiento del golf en México, Lorena mostró su entusiasmo por la evolución del deporte en el país. “Estos torneos son los que inspiran a las nuevas generaciones… Estoy emocionada de tener grandes eventos en el país. Lo importante es ver como el golf ha crecido, la inspiración que dejan estos torneos se ve reflejado en los cientos de niños que están jugando golf, ya es un deporte más accesible. Cuando yo jugaba había pocas mujeres, cuando pasa un retiro y ves lo que ha crecido el deporte, nunca lo imaginamos. Les deseo lo mejor y que sigan promocionando este deporte tan increíble”, sentenció.