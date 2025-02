Kris Ventura, la sorpresa en la primera ronda del Mexico Open At Vidanta; la paciencia fue su clave

Kris Ventura fue la gran sorpresa en el México Open At Vidanta 2025. Después de una jornada discreta, el golfista logró corregir sus golpes en los momentos clave, superando a los hasta entonces líderes, Harry Hall y Jeremy Paul.

El británico y el alemán terminaron la ronda con -7, pero fue en los dos últimos hoyos donde el noruego Ventura dio la vuelta al marcador y se consagró líder al concluir el primer día de actividades en el césped de Puerto Vallarta.

Por su parte, Jake Knapp, el vigente campeón del torneo, no logró aprovechar su experiencia y conocimiento del campo. A pesar de estar en la lucha, la falta de concentración le pasó factura y terminó en el puesto 16 con -4.

Ventura, originario de Puebla, pero con la mente puesta en Noruega, comentó que su éxito en el torneo se debe al trabajo constante en su swing y en perfeccionar sus golpes: “Le pegué muy bien a la bola, no he visto los números pero fui de los mejores hoy. Espero sea una buena semana. Como le pego duro me da la oportunidad de pegar un fierro más corto al green, eso me da oportunidad. El viento me ayudó a crear buenas oportunidades”.

“Tengo que seguir con mi rutina, el sueño lo tengo. Si sigo así, con paciencia, será una buena semana. Es fácil frustrarse en este campo, pero si me mantengo tranquilo y con paciencia, puede ser una buena ventaja”, aseveró en rueda de prensa.

Entre los golfistas mexicanos, los mejores clasificados fueron Álvaro Ortiz y Santiago de la Fuente, quienes finalizaron en el puesto 46 con -2. A pesar de tener dificultades en los primeros hoyos, ambos lograron retomar el control y avanzar en la clasificación.

El jugador amateur Gerardo Gómez hizo un buen debut en el torneo, terminando con -1 en el puesto 71, mientras que José Antonio Safa quedó en la posición 87. Finalmente, el que tuvo un día más complicado fue José Cristóbal Islas, quien terminó en el puesto 127 con +4.

Este viernes, la segunda jornada del torneo continuará, y los golfistas mexicanos intentarán superar el primer corte para mantenerse en la pelea por el título en el México Open At VidantaWorld 2025.

