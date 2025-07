Lionel Messi sobre jugar con equipo de la Liga MX; "Es una linda prueba"

Una nueva edición de la Leagues Cup se encuentra desarrollándose en Estados Unidos, país que ha recibido a todos los equipos de la Liga MX con miras al torneo binacional.

La primera fecha del certamen ha ofrecido encuentros llenos de emociones, con triunfos en su gran mayoría para los clubes mexicanos.

La rivalidad entre ambas ligas fue elogiada por Lionel Messi, jugador del Inter Miami, quien tras su victoria ante Atlas, agradeció la oportunidad de enfrentar a los equipos de la Liga MX, considerándolo una buena prueba del nivel de la MLS.

"Es una linda competición, nosotros siempre competimos, la ganamos el año pasado, yo no pude jugar, pero competimos e hicimos un gran papel, es una linda prueba para nosotros también, contra los mexicanos, ahora cambió el formato, ahora disfrutarlo y jugarlo, una linda competitividad", mencionó.

El exjugador del FC Barcelona y símbolo del balompié en territorio estadounidense aprovechó el momento para hablar sobre su estado actual, el cual buscará potenciar para ayudar al equipo dirigido por Javier Mascherano.

"La verdad es que fue difícil con el calor y sin haber jugado el otro día. Aunque (el descanso) parezca mejor, para mí es peor porque necesito competir. Me siento bien físicamente cuantos más partidos juego y más ritmo tomo... El otro día no me dejaron competir y lo noté en la primera parte, pero lo importante es que ganamos".