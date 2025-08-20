Lionel Messi enfrentará su prueba más difícil ante equipos mexicanos, aseguran Kikín Fonseca y Marcelo Balboa

El partido que más expectativas genera de los cuartos de final de la Leagues Cup es el Inter Miami contra Tigres, en gran parte por las figuras que militan en ambos equipos. Así también lo consideran los exfutbolistas Francisco Fonseca y Marcelo Balboa, quienes catalogaron a este juego como “el desafío más grande al que se ha enfrentado Messi desde su llegada a Estados Unidos”.

“[Messi] Ha enfrentado buenas pruebas, y las ha pasado. Recuerdo aquel tiro libre al ángulo con el que le gana al Cruz Azul al final del partido. Es un jugador que en cualquier momento aparece y te define el juego”, expresó el Kikín, exseleccionado mexicano. “Sin embargo, Tigres ahora con [Ángel] Correa y el plantel que tiene, es candidato al título de la Liga MX y ha hecho un buen papel en la Leagues Cup. Por todas estas circunstancias, sí es la prueba más dura a la que se ha enfrentado Messi contra un equipo mexicano”, finalizó.

Pensamiento que fue respaldado por Marcelo Balboa. “De acuerdo. Además, Tigres llega con menos carga física que el Inter, por lo que este será el examen más difícil que tendrá el equipo de Miami. Son un grupo que siempre pelea por un campeonato en México, Inter es un equipo que siempre pelea por ser campeón en Estados Unidos. Será el mejor partido de la jornada”, sentenció.