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La regresará a la acción el próximo martes, siete de abril, una vez que se disputen los Cuartos de Final del torneo internacional. Cruz Azul, Toluca, Tigres y América conformarán la representación del futbol mexicano.

Mientras la noche cae en la cancha del Geodis Park, las “Águilas” del América se encargarán de abrir el telón de la instancia eliminatoria ante el Nashville de la Major League Soccer (MLS). Por otra parte, el vigente campeón Cruz Azul se enfrentará a Los Angeles FC en el BMO Stadium.

Asimismo, Tigres jugará contra Seattle Sounders en “El Volcán”. Mientras que, en contraste, los “Diablos Rojos” de Toluca recibirán al LA Galaxy en “El Infierno”. Esto, por la parte de los partidos de ida. Los compromisos de vuelta se celebrarán una semana después, a partir del catorce de abril.

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¿Cuándo se jugarán los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf?

Martes, 7 de abril

Partidos de Ida:

  • Nashville vs América | 18:00 horas (tiempo del centro de México).
  • Los Angeles FC vs. Cruz Azul | 20:00 horas (tiempo del centro de México).

Miércoles, 8 de abril

  • Tigres vs Seattle Sounders | 19:00 horas (tiempo del centro de México).
  • Toluca vs LA Galaxy | 21:00 horas (tiempo del centro de México).

Partidos de Vuelta:

Martes, 14 de abril

  • Cruz Azul vs Los Angeles FC | 19:00 horas (tiempo del centro de México).
  • América vs Nashville | 21:30 horas (tiempo del centro de México).

Miércoles, 15 de abril

  • LA Galaxy vs Toluca | 19:00 horas (tiempo del centro de México).
  • Seattle Sounders vs Tigres | 21:30 horas (tiempo del centro de México).

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