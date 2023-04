Liga MX: Título de goleo de Henry Martín corre peligro

Hasta antes de la Jornada 16, Henry Martín, delantero del América, lideraba en solitario y sin amenaza alguna la tabla de goleo con 13 anotaciones.

Luego del inicio de la penúltima fecha del Clausura 2023, el mexicano sigue líder a falta de su partido ante los Pumas, pero esa tranquilidad con la que navegaba se ha esfumado con el doblete de Julián Quiñones ante el Necaxa, esta noche.

El delantero del Atlas convirtió dos goles (24’, 45’) en su visita al Estadio Victoria y se colocó a un tanto del atacante de las Águilas, que este sábado disputará el Clásico Capitalino en el Estadio Azteca.

Sin embargo, hay algo que preocupa a “La Bomba” y a los aficionados azulcrema. Su participación para medirse a los universitarios es una incógnita debido a su lesión muscular que le ha impedido estar al 100 por ciento desde hace dos semanas.

“Henry (Martín) ha trabajado los días que lo hemos exigido, ha respondido muy bien, ha tenido un tratamiento excelente de los médicos. No he decidido si juega, no me gusta apresurar a los jugadores cuando tienen una situación muscular, mañana lo voy a decidir", declaró este viernes Fernando Ortiz en conferencia de prensa.

Asimismo, Henry Martín declaró al término del encuentro ante Cruz Azul que no se sentía campeón de goleo. De experiencia le sirvió el certamen Apertura 2022, donde se quedó a un gol de Nicolás Ibáñez, entonces atacante del Pachuca.

¿Qué partidos le restan a Julián Quiñones y Henry Martín?

Al futbolista del Atlas únicamente le resta medirse al Atlético de San Luis, en el Estadio Alfonso Lastras, el próximo sábado 29 de abril.

Por su parte, Henry Martín aún podría enfrentar a los Pumas este sábado y en la última jornada al FC Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez.