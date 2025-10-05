Más Información

Liga MX: Tijuana vs Rayados de Monterrey – EN VIVO – Jornada 12 - Apertura 2025

Terence Crawford, tras vencer al Canelo Álvarez, fue detenido por fuerzas de seguridad a punta de pistola

Novak Djokovic lanza indirecta a Carlos Alcaraz: "Hace falta más que hablar"

Liga MX retrasa arranque del Pumas vs Chivas por cuestiones climatológicas

Santiago Giménez y el AC Milan empatan con Juventus

Este domingo la jornada 12 del torneo Apertura 2025 de la llega a su fin con el duelo entre los Xolos de Tijuana contra los Rayados de Monterrey en el estadio Caliente, donde el conjunto regiomontano buscará un triunfo que los deje en la cima del campeonato junto al Toluca.

Actualmente, el Monterrey ocupa el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 25 unidades, tres menos que los Diablos Rojos, líderes en solitario. Por su parte, los Xolos son séptimos con 19 puntos, así que aspiran a una victoria que los deje en zona de clasificación directa a la Liguilla.

Para este partido, los dirigidos por Domenec Torrent no podrán contar con Sergio Ramos ni Sergio Canales, dos de sus hombres más importantes. Después de la histórica goleada en contra en manos del Toluca, el triunfo contra Santos Laguna no fue suficiente para calmar a la afición albiazul, que espera una gran actuación esta noche en la frontera.

Los Xolos de Sebastián Abreu han sido una de las gratas sorpresas del torneo, con cinco victorias, cuatro empates y apenas dos derrotas. En casa, frente a su gente, con un gran sinodal como la Pandilla, buscan reafirmar su imagen de equipo contendiente.

A continuación, les dejamos el minuto a minuto del partido para que no se pierdan ninguna de las acciones entre Tijuana y Monterrey.

