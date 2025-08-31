Liga MX: Tijuana vs Necaxa - EN VIVO - Jornada 7 - Apertura 2025

Esta noche los Xolos de Tijuana y los Rayos del Necaxa cierran la actividad de la jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Con el estadio Caliente como escenario, el conjunto fronterizo buscará hacerse fuerte contra los hidrocálidos, en un duelo donde Tijuana busca acercarse a la zona de clasificación directa y los dirigidos por Fernando Gago, a la zona de play-in.

Actualmente, Tijuana tiene 9 puntos, producto de dos victorias, tres empates y una derrota, mientras que Necaxa ocupa el lugar 14 de la tabla con 5 unidades, gracias a una victoria, dos empates y tres derrotas.

TIJUANA VS NECAXA: MINUTO A MINUTO