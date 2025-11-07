Más Información

Querétaro acaricia el Play-In del Apertura 2025; derrota a FC Juárez en el cierre de la fase regular

Liga MX: Tijuana vs Atlas - EN VIVO - Jornada 17 del Apertura 2025

Liga MX: Mazatlán vs Necaxa - EN VIVO - Jornada 17 del Apertura 2025

México vs Brasil: Horario y canales para ver el partido por el tercer lugar del Mundial Femenil Sub-17; este sábado, 8 de noviembre

Cristiano Ronaldo y Portugal analizan hacer su campamento para el Mundial de 2026 en Torreón

El encuentro entre Tijuana y Atlas en la Frontera promete ser un buen duelo para esta emocionante última jornada del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Mientras los Xolos quieren escalar posiciones en el , los Rojinegros aún tienen oportunidad de colarse con el último lugar que queda en el nuevo repechaje.

Los Xolos, ubicados en el noveno lugar con 21 puntos, todavía podría escalar peldaños en la clasificación; los Zorros del Atlas son 12° con 17 puntos y además de ganar, necesitan que Pumas y Santos no lo hagan.

Desde 2011, los dirigidos por Diego Cocca suman apenas dos victorias en la casa de los Xolos de Tijuana. Complicada misión para el equipo tapatío.

Sigue AQUÍ minuto a minuto todas las acciones del encuentro entre Xolos y Atlas, desde el estadio Caliente, en Tijuana.

Minuto a minuto de Tijuana vs Atlas; hoy, viernes 7 de noviembre

