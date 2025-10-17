Más Información

Puebla "resucita" y derrota a los Xolos de Tijuana; consigue su segunda victoria en el Apertura 2025

Puebla "resucita" y derrota a los Xolos de Tijuana; consigue su segunda victoria en el Apertura 2025

Liga MX: Tigres vs Necaxa - EN VIVO - Jornada 13 del Apertura 2025

Liga MX: Tigres vs Necaxa - EN VIVO - Jornada 13 del Apertura 2025

Cruz Azul, el equipo más "beneficiado" con penaltis en la Liga MX

Cruz Azul, el equipo más "beneficiado" con penaltis en la Liga MX

Liga MX: Atlético de San Luis vs Atlas - EN VIVO - Jornada 13 del Apertura 2025

Liga MX: Atlético de San Luis vs Atlas - EN VIVO - Jornada 13 del Apertura 2025

Carlos Cariño explica la decisión de no convocar a Gilberto Mora a la Selección Mexicana Sub-17

Carlos Cariño explica la decisión de no convocar a Gilberto Mora a la Selección Mexicana Sub-17

"El Volcán" se encenderá una vez que salte a la cancha para jugar contra los "Rayos" de Necaxa.

El duelo, correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2025, se dará después de la pausa que se vivió en el balompié mexicano por la Fecha FIFA de octubre.

Tigres, en el quinto lugar de la tabla, buscará escalar posiciones para colarse en lo más alto. Mientras que, en contraste, Necaxa se encuentra en lo más profundo del torneo, junto con Puebla.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Universitario de la UANL.

Lee también

Minuto a minuto de Tigres vs Necaxa; hoy, viernes, 17 de septiembre

Google News

Noticias según tus intereses