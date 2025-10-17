Liga MX: Tigres vs Necaxa - EN VIVO - Jornada 13 del Apertura 2025

"El Volcán" se encenderá una vez que Tigres salte a la cancha para jugar contra los "Rayos" de Necaxa.

El duelo, correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2025, se dará después de la pausa que se vivió en el balompié mexicano por la Fecha FIFA de octubre.

Tigres, en el quinto lugar de la tabla, buscará escalar posiciones para colarse en lo más alto. Mientras que, en contraste, Necaxa se encuentra en lo más profundo del torneo, junto con Puebla.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Universitario de la UANL.

Minuto a minuto de Tigres vs Necaxa; hoy, viernes, 17 de septiembre