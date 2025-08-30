Liga MX: Santos vs Tigres - EN VIVO - Jornada 7 - Apertura 2025

Santos recibe este sábado a los Tigres para disputar el duelo correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX, donde buscan darle una alegría a su afición.

El TSM Corona espera con ansías ver a su equipo ganarle a un rival que ha venido de más a menos en este arranque del torneo mexicano. Los Guerreros sufrieron un fuerte descalabro en la fecha pasada, donde los Bravos de Juárez le dieron la vuelta para arrebatarles el triunfo.

Santos llega con seis unidades, más de las que cosecharon el semestre pasado, pero su gran inicio de torneo se vio afectado por los resultados adversos de sus últimos partidos.

Nuestra casa, nuestra gente. 🇳🇬

¡HOY SE JUEGA EN EL CORONA! ⚔️🏟️ #PORTITODOSINTINADA pic.twitter.com/XpoSX70MmD — Club Santos (@ClubSantos) August 30, 2025

Tigres está como séptimo de la clasificación con 10 puntos, pero después de ser eliminados de la Leagues Cup por el Inter Miami, cosecharon un empate con el Mazatlán pese a ser mejores en el partido.

A pesar del cuestionable momento que atraviesa el cuadro felino, ellos llegan a este partido como los favoritos para llevarse los tres puntos. La urgencia de ambos equipos por sumar una victoria, hace que este partido luzca bastante atractivo.

¿Dónde ver el Santos vs Tigres?

Fecha: sábado 30 de agosto

sábado 30 de agosto Horario: 19:00 horas

19:00 horas Transmisión: Canal 5, TUDN y VIX

MINUTO A MINUTO DEL SANTOS VS TIGRES