Liga MX: Santos Laguna vs León - EN VIVO - Jornada 13 del Apertura 2025

Mientras la tarde cae en Torreón, “La Fiera” de León saltará a la cancha del Estadio Corona con un objetivo en mente: imponerse a Santos Laguna. La victoria es de carácter urgente, si desean mantenerse con vida en el Apertura 2025.

El equipo de James Rodríguez llega a este encuentro después de sufrir una goleada (2-4) por parte de los “Diablos Rojos” de Toluca. Pese a que hiló su sexta derrota en el torneo, la escuadra esmeralda aún tiene esperanza de rozar la zona de Play-In.

Situación distinta a la de Santos Laguna, puesto que se encuentra en los últimos puestos de la tabla general. De momento, ocupa el lugar dieciséis, sólo por encima de Necaxa y Puebla.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Corona.

Minuto a minuto de Santos vs León; hoy, sábado 18 de octubre