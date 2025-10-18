Más Información

Liga MX: Santos Laguna vs León - EN VIVO - Jornada 13 del Apertura 2025

Liga MX: Santos Laguna vs León - EN VIVO - Jornada 13 del Apertura 2025

Raúl Jiménez fue titular en derrota del Fulham frente al Arsenal

Raúl Jiménez fue titular en derrota del Fulham frente al Arsenal

Los Dodgers cambiaron México por Japón; jugarán la Serie Mundial sin beisbolistas nacidos en nuestro país

Los Dodgers cambiaron México por Japón; jugarán la Serie Mundial sin beisbolistas nacidos en nuestro país

Monterrey vs Pumas: Horario y canales para ver EN VIVO la Jornada 13 del Apertura 2025; hoy, sábado 18 de octubre

Monterrey vs Pumas: Horario y canales para ver EN VIVO la Jornada 13 del Apertura 2025; hoy, sábado 18 de octubre

Kenia Villalobos cosecha un bronce en el Mundial de Paratriatlón en Australia

Kenia Villalobos cosecha un bronce en el Mundial de Paratriatlón en Australia

Mientras la tarde cae en Torreón, “La Fiera” de saltará a la cancha del Estadio Corona con un objetivo en mente: imponerse a Santos Laguna. La victoria es de carácter urgente, si desean mantenerse con vida en el Apertura 2025.

El equipo de James Rodríguez llega a este encuentro después de sufrir una goleada (2-4) por parte de los “Diablos Rojos” de Toluca. Pese a que hiló su sexta derrota en el torneo, la escuadra esmeralda aún tiene esperanza de rozar la zona de Play-In.

Situación distinta a la de Santos Laguna, puesto que se encuentra en los últimos puestos de la tabla general. De momento, ocupa el lugar dieciséis, sólo por encima de Necaxa y Puebla.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Corona.

Lee también

Minuto a minuto de Santos vs León; hoy, sábado 18 de octubre

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS