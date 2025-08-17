Liga MX: Rayados de Monterrey vs Mazatlán - EN VIVO - Jornada 5 - Apertura 2025

Esta noche los Rayados de Monterrey reciben al Mazatlán en el Gigante de Acero para poner punto final a la jornada 5 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Con nueve puntos, los regiomontanos buscan una victoria que los deje, junto al Pachuca, en la cima del campeonato. Por el otro lado, los Cañoneros, con cinco unidades, aspiran a un triunfo que los meta en zona de clasificación vía Play-In.

Lee también Tres aficionados de Tigres son identificados tras peleas en juego ante América; fueron arrestados

Después del tropiezo ante los Tuzos en la primera jornada, los dirigidos por Domenec Torrent han llevado paso perfecto en el torneo local. A pesar del fracaso en Leagues Cup, en el Apertura 2025 llevan una racha de tres victorias consecutivas, la última ante León con goles de Jesús 'Tecatito' Corona, Ricardo Chávez y Sergio Canales.

Mazatlán, por su parte, solamente tiene una victoria en el torneo, obtenida en la jornada 2 frente al Puebla como local. La Pandilla es uno de sus grandes verdugos en su corta historia en Liga MX, ya que en 10 enfrentamientos, los Cañoneros tienen solamente una victoria por seis del Monterrey y tres empates que completan el balance entre ambos.

A continuación, les presentamos el minuto a minuto para que no se pierdan ninguna de las acciones importantes del partido.

Lee también Mohamed manda contundente mensaje a Efraín Juárez; "Llevé a Pumas a una semifinal con menos presupuesto"

RAYADOS VS MAZATLÁN: MINUTO A MINUTO