Liga MX: Puebla vs Mazatlán FC – EN VIVO – Jornada 2 – Clausura 2026 – Liga MX

Manchester United recurre a un histórico exjugador para salvar la temporada

Ricardo Peláez se lanza contra Hirving 'Chucky' Lozano: "Es muy conflictivo"

Comentarista de Televisa explota contra Katia Itzel García y la posibilidad de verla en la Copa del Mundo: "No es muy buena"

NFL: Mike Tomlin se despide de los Steelers tras casi dos décadas como Head Coach

La actividad de la Liga MX no se detiene y, con la presión de la Copa del Mundo de 2026, presenta la primera fecha de media semana del Clausura 2026, una jornada que inicia en la cancha del Estadio Cuauhtémoc con el duelo entre Puebla y Mazatlán FC.

Las escuadras acostumbradas a pelear por los últimos lugares de la clasificación ven en el arranque del torneo la oportunidad de dar esperanza a sus aficiones, quienes, más allá de verlos luchar por el campeonato, desean que el equipo muestre regularidad.

Para el compromiso en tierras poblanas, ambos equipos llegan golpeados tras caer en sus partidos de debut ante Atlas y FC Juárez, lo que aumenta la presión que intentarán liberar con un triunfo.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

GOOOL DE PUEBLA

GOOOL DE PUEBLA

COMIENZA EL PARTIDO

