Liga MX: Puebla vs Mazatlán FC – EN VIVO – Jornada 2 – Clausura 2026 – Liga MX

La actividad de la Liga MX no se detiene y, con la presión de la Copa del Mundo de 2026, presenta la primera fecha de media semana del Clausura 2026, una jornada que inicia en la cancha del Estadio Cuauhtémoc con el duelo entre Puebla y Mazatlán FC.

Las escuadras acostumbradas a pelear por los últimos lugares de la clasificación ven en el arranque del torneo la oportunidad de dar esperanza a sus aficiones, quienes, más allá de verlos luchar por el campeonato, desean que el equipo muestre regularidad.

Lee también Comentarista de Televisa explota contra Katia Itzel García y la posibilidad de verla en la Copa del Mundo: "No es muy buena"

Para el compromiso en tierras poblanas, ambos equipos llegan golpeados tras caer en sus partidos de debut ante Atlas y FC Juárez, lo que aumenta la presión que intentarán liberar con un triunfo.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

GOOOL DE PUEBLA

GOOOL DE PUEBLA

2' GOOOOOOOOL DE NUESTRO POBLANO, GOL DE ESTEBAN LOZANO 🔥



Apenas me estaba sentando y mi Enfranjado ya puso el primero para el 🔵⚪️ ¡Vamoooos, Puebla! 🤩#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/mvRcnYVmBJ — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) January 13, 2026

COMIENZA EL PARTIDO

Estos son mis XI Enfranjados que se la rifan en la preciosa cancha del Coloso de Maravillas 🏟️



Vayan empezando a calentar sus gargantas ¡Vamos Puebla! 📢😎#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/VWkxdZXQyd — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) January 13, 2026

¡Allá van los Cañoneros! Con este 11 buscaremos los tres puntos en el Cuauhtémoc.



Apuesta por Maza en @calientesports.

👉🏽 https://t.co/6ZRfx9XmPT#MásAcciónMásDiversión 🔥 pic.twitter.com/AmRdWlRYRK — Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) January 13, 2026

Andamos fresh 😮‍💨👌🏼y con mucha actitud para el primer partido en nuestra casa 🏠



Tarde sabrosa en el Cuauhtémoc ☀️🏟️para saltar a la cancha a buscar el resultado 👊🏻#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/LPKXrGqB7v — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) January 13, 2026