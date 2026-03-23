Este domingo los Tuzos del Pachuca y los Diablos del Toluca se enfrentan en el estadio Hidalgo en el cierre de la jornada 12 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

En este atractivo partido, el conjunto local llega en la quinta posición de la tabla con 21 puntos, mientras que el bicampeón se ubica en el tercer escalón con 25 unidades.

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Por ahora, los dirigidos por Antonio Mohamed se mantienen como el único equipo sin conocer la derrota en todo el torneo, mientras que el equipo de Esteban Solari tienen esa misma estadística solamente como local.

Los Diablos, fuera de casa, han consechado 3 victorias y 2 empates, y buscan tres puntos que los suban una posición más en la tabla.

A continuación, les dejamos el minuto a minuto del encuentro para que no se pierdan las acciones más destacadas.

PACHUCA VS TOLUCA: MINUTO A MINUTO

Universal Deportes 06:15 PM ¡COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO!

Universal Deportes 05:55 PM ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! Toluca gana 1-0 al final de los primeros 45 minutos

Universal Deportes 05:51 PM Min 45. ¡GOOOL DEL TOLUCA! Franco Romero anota el 1-0 de los Diablos