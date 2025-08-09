Liga MX: Mazatlán vs Xolos de Tijuana - EN VIVO - Jornada 4 - Apertura 2025

La Liga MX está de regreso después del pequeño parón por la Leagues Cup. Mazatlán y los Xolos de Tijuana se miden esta noche en el Estadio el Encanto en la jornada 4 del Apertura 2025.

Los Cañoneros tuvieron una buena participación en el torneo de la Liga MX frente la MLS, donde los mazatlecos terminaron su participación con cinco puntos. Vencieron en penaltis al LAFC; después derrotaron en el tiempo regular al Houston Dynamo, y finalmente cayeron 2-0 contra el San Diego FC.

A pesar de haber sumado cinco unidades, el cuadro dirigido por Robert Dante Siboldi no logró avanzar a la siguiente ronda del torneo.

Lee también: Carlos Hermosillo defiende a Nicolás Larcamón; arremete contra Vicente Sánchez

Por su parte, el cuadro fronterizo no puede presumir lo mismo, pues solamente lograron una victoria frente al Colorado Rapids (2-1). Xolos fue goleado 5-2 por el LA Galaxy y cerraron perdiendo 2-1 contra el Seattle Sounders.

Ambas escuadras arriban a la reanudación del torneo empatados con cuatro unidades, aunque Mazatlán está octavo por la diferencia de goles; mientras que Tijuana es décimo. Este duelo es importante para ambas escuadras, que con una victoria podrá subir unos cuantos peldaños.

Mazatlán vs Xolos de Tijuana MINUTO A MINUTO

Universal Deportes 09:02 PM ¡Arranca el primer tiempo!

Universal Deportes 09:24 PM Minuto 21 Ambos equipos batallan por crear una oportunidad de peligro en el área rival